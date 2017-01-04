Из-за сильного снега и заносов на автодорогах государственного значения Закарпатской области временно ограничено движение тяжеловесного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По информации Укравтодора, на Львовщине с 9 часов 4 января ограничено движение тяжеловесного транспорта на участке дороги М-06 Киев – Чоп, км 621 – км 702 (от г. Стрый до границы с Закарпатской областью).

С 10 часов 30 минут 4 января движение тяжеловесного транспорта также ограничено на участке дороги Н-13 Львов – Самбор – Ужгород, км 132 – км 156 (от г. Турка до границы с Закарпатской областью).

На Ивано-Франковщине с 12 часов 4 января временно ограничено движение тяжеловесного транспорта при выезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого перевала – автодорога Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов; со стороны г. Долина – автодорога Р-21 Долина – Хуст.

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Спасатели призвали водителей воздержаться от поездок и дождаться улучшения погодных условий.

4 января во Львовской и Закарпатской областях ожидаются порывы ветра до 23 м/с, местами 25-30 м/сек.

Кроме того, в горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги, предупреждают в ГСЧС.











Фото: ГСЧС