С 6 января 2017 года в Киеве организуется движение нового автобусного маршрута № 17 "ст.м. "Харьковская" – ул. Михаила Драгоманова". Об этом сообщает КП "Киевпастранс".
Его открытие связано с улучшением транспортного обслуживания жителей Дарницкого района, в соответствии с обновленным договором об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования Киева.
Маршрут пройдет по маршруту: ст.м. "Харьковская" – ул. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Анны Ахматовой – ул. Драгоманова – ул. Здолбуновская – ул. Ревуцкого – ст.м. "Харьковская".
Его работу обеспечат 4 автобуса с интервалом движения в часы "пик" до 7 мин., а в "между пиковые" часы – до 14 мин.
Схема нового маршрута в Киеве
Фото: kpt.kiev.ua