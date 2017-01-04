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Ситуация в Донбассе

Видео АТО: Боевики обстреливали Широкино из минометов и БМП

<span class="label red">Видео</span> АТО: Боевики обстреливали Широкино из минометов и БМП
Фото: Пресс-служба полка "Азов"

Из минометов оккупанты били на всех направлениях

04.01.17 15
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С начала суток 4 января пророссийские боевики 32 раза обстреливали украинские позиции в зоне АТО на всех направлениях. В результате обстрелов ранен один украинский военнослужащий, сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении оккупанты неоднократно обстреливали из минометов Водяное и Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино огонь вела БМП.

На луганском направлении по Новозвановке стреляли из 120-мм минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.

На донецком направлении из 120-мм и 82-мм минометов противник вел огонь по Троицкому и Зайцево, а из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

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