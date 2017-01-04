После Рождества в Киеве будут курсировать 10 польских трамваев

После Рождества на Борщаговскую линии скоростного трамвая выйдут 10 низкопольных трамваев польского производства Pesa. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.
"Два новеньких низкопольных трамвая испытали пути Борщаговской линии скоростного трамвая, где в дальнейшем и будут эксплуатироваться. Завтра, 5 января, специалистами депо им.Шевченко будет проведена обкатка еще двух единиц. Всего в столицу Украины прибыло 10 трамваев польской компании Pesa, интенсивная поставка которых длилась с ноября по декабрь 2016 года Обкатка вагонов показала 100% готовность новых трамваев, которые будут курсировать на маршрутах уже после Рождества", – написал Майзель.
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