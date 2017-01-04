Лавина на Закарпатье накрыла четыре автомобиля, люди откопались самостоятельно

Жертв и травмированных нет

Ухудшение погодных условий на территории Закарпатской области 4 января привело к схождению двух лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В первом случае снежные массы сошли на автодороги местного значения между населенными пунктами Нересница и Широкий Луг Тячевского района. Вследствие этого движение транспорта частично ограничено. Над ликвидацией работают дорожные службы и спасатели", – говорится в сообщении.

Вторая лавина сошла на автодорогу местного значения Колочава – Хуст, между селами Ольшаны Хустского района и Мерешор Межгорского района. В результате схода снежной массы было заблокировано четыре автомобиля, в которых находилось около 10 человек. Люди смогли самостоятельно выбраться из машин.

По данным ГСЧС, жертв и травмированных нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода накрыла запад Украины

К месту происшествия направлено одно отделение государственного пожарно-спасательного поста села Колочава, спасателей горного поисково-спасательного отделения пгт Межгорье и две единицы снегоочистительной техники Межгорского и Хустского райавтодора.