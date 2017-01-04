Коррупция стала "словом года" по версии онлайн-словаря современного украинского языка

"Антисловом" назвали фразу министра культуры Украины Евгения Нищука "нет там никакой генетики", касающуюся жителей востока и юга Украины

Онлайн-словарь современного украинского языка назвал "коррупцию" словом года, сообщает пресс-служба ресурса.

Кроме того, "офшор" и "е-декларация" стали словами, которые часто использовались и подогревали интерес к теме коррупции.

Среди других важных слов прошлого года выделили такие: "банкопад" (массовая ликвидация НБУ проблемных банков), "безвиз" (сокращение от словосочетания "безвизовый режим"), "брексит" (выход Великобритании из ЕС), "зрада"/"перемога" (лексическая пара, которая используется пользователями соцсетей для оценки политических событий).

В этом году ресурс впервые определил "антислово" года, то есть слово или выражение, получившее широкий общественный резонанс, несмотря на дискриминационность или бесчеловечность. В 2016-м "антисловом" стала фраза министра культуры Украины Евгения Нищука "нет там никакой генетики", употребленная в отношении жителей востока и юга Украины.

Напомним, словом 2015 года была избрана "блокада" (речь идет о продуктовой и энергетической блокаде оккупированного Россией Крыма), словом 2014 года – "киборги" в значении "защитники донецкого аэропорта". "Евромайдан" стал главным словом 2013 года.