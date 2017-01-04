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Главная » Страна » Из-за непогоды оперативные штабы будут работать круглосуточно, - Зубко

Из-за непогоды оперативные штабы будут работать круглосуточно, - Зубко

Из-за непогоды оперативные штабы будут работать круглосуточно, - Зубко
Фото: ГСЧС

По прогнозам синоптиков, в Украине ожидается снижение температуры до 26 градусов мороза

04.01.17 26
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Из-за ухудшения погодных условий оперативные штабы по реагированию на чрезвычайные ситуации будут работать круглосуточно. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Правительственный портал.

"В связи с ожидаемыми сильными снегопадами и резким снижением температуры воздуха местами до 26 градусов мороза поручено обеспечить постоянный мониторинг ситуации в регионах", - проинформировал он.

Среди первоочередных мер: организация круглосуточной работы оперативных штабов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов горюче-смазочных материалов, одежды, медикаментов, продуктов питания и источников энергоснабжения, круглосуточное функционирование стационарных пунктов обогрева для оказания помощи населению.

Напомним, Укргидрометцентр прогнозирует сильное похолодание в стране с 6-7 января.

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