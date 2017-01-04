Дело Ефремова передали в суд

Его обвиняют в госизмене и содействии террористам "ЛНР"

Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями Генеральной прокуратуры 4 января 2017 года направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве А.Ефремова", - написал он.

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Бывший депутат обвиняется в организации захвата в 2014 году Луганской областной государственной администрации, а также пособничестве захвату областного управления Службы безопасности Украины. Также Ефремов обвиняется в сепаратизме, пособничестве созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики" и государственной измене.

Напомним, 30 июля Ефремова задержали в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 1 августа Печерский районный суд Киева арестовал его на 2 месяца без права внесения залога.

27 сентября Печерский райсуд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток. 24 ноября суд еще раз продлил ему арест - до 22 января 2017 года.

3 января Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.