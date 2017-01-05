В районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего за прошедшие сутки произошло 52 обстрела со стороны оккупантов.

На мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино неоднократно огонь вела БМП оккупантов.

На луганском направлении террористы стреляли по Новозвановке и Богуславскому из 120-миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской – из гранатометов.

На донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ в районе Троицкого из 152-миллиметровой артиллерии. Из 120- и 82-миллиметровых минометов противник стрелял по Троицкому, Зайцево и Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

Один украинский военнослужащий ранен.