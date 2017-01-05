На Закарпатье полностью восстановили электроснабжение

Вечером 4 января во всех населенных пунктах Закарпатской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за снегопада.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17:00 4 января по информации ОАО ЭК "Закарпатьеоблэнерго" электроснабжение во всех населенных пунктах области восстановлено", - говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погодных условий на перевалах Закарпатской области движение тяжеловесного транспорта остается ограниченным.

По состоянию на 08:00 спасатели уже отбуксировали 87 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах области.

Ликвидированы последствия схода лавин на проезжую часть автодороги местного значения между населенными пунктами Широкий Луг - Нересница Тячевского района и на автодорогу местного значения между населенными пунктами Красная и Усть-Чорна.

Спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий схода лавины на автодорогу местного значения Колочава-Хуст между населенными пунктами Ольшаны и Мерешор. В результате схода этой лавины было заблокировано 6 автомобилей, в которых находилось 11 человек. Жертв и травмированных в результате происшествия нет.

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В настоящее время все 11 человек временно поселены в Ольшанский дом-интернат для детей-инвалидов.

Напомним, 4 января из-за снегопада в Закарпатской области было отключено от электроснабжения 25 населенных пунктов.