Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Украине вступил в силу закон о Высшем совете правосудия

В Украине вступил в силу закон о Высшем совете правосудия

В Украине вступил в силу закон о Высшем совете правосудия
Фото: depo.ua

Документ был принят Верховной Радой 21 декабря и подписан президентом 3 января

05.01.17 33
0000

В Украине сегодня, 5 января, вступил в силу закон о Высшем совете правосудия.

3 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия", который был принят Верховной Радой 21 декабря 2016 года.  

Документом определяется, что Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе.  

Высший совет правосудия является юридическим лицом, расходы на его содержание определяются отдельной строкой в государственном бюджете Украины.  

Высший совет правосудия, в частности вносит представление о назначении судьи на должность; обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судьи; принимает решение об увольнении судьи с должности; дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом; осуществляет функции главного распорядителя средств госбюджета для финансового обеспечения своей деятельности; принимает участие в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия.  

ВСП состоит из 21 члена, из которых 10 избирает Съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двоих назначает президент, двух выбирает ВР, двух избирает Съезд адвокатов Украины, двух - Всеукраинская конференция прокуроров, еще двух - съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.  

Председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности.   

Размер вознаграждения члена ВСП устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Дело Ефремова передали в судЗавтра вступит в силу закон о Высшем совете правосудияРассмотрение дела о подсудности Януковича перенесено

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 2324
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 8250
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 7553
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 3338
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 12902
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 2190
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 5903
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 4253
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 5866
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 1041
  1. Суд избрал Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей 8143 / 8909
  2. Президент Молдовы встретился с лидером сепаратистов Приднестровья 7490 / 8510
  3. На мир не надейся. Почему ситуация в мировой экономике складывается не в пользу Украины 4270 / 4676
  4. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 4219 / 9174
  5. ГФС опубликовала список самых крупных налогоплательщиков на 2017 год 2711 / 3012
  6. НАБУ начало расследовать взяточничество среди народных депутатов 2573 / 2863
  7. Николаевщина готовится перекрыть все дороги 2164 / 2468
  8. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 1846 / 4863
  9. Громче всех. Как тяга к простым решениям стала проблемой не только Украины 1798 / 1999
  10. В Украине появился новый индустриальный парк 1776 / 1938
  1. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 37 / 9174
  2. Кабмин определил размеры стипендий и перечень 20 специальностей с повышенными стипендиями 19 / 1512
  3. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 16 / 3657
  4. Кандидат в президенты Франции отрабатывает одолженные у Путина деньги, – Чубаров 12 / 1359
  5. Я так хочу, значит это будет. Правила успеха Генри Форда 11 / 1418
  6. НАБУ начало расследовать взяточничество среди народных депутатов 10 / 2863
  7. Президент Молдовы встретился с лидером сепаратистов Приднестровья 10 / 8510
  8. Николаевщина готовится перекрыть все дороги 8 / 2468
  9. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 8 / 4253
  10. Украинец попал в рейтинг Forbes 30 Under 30 7 / 1204
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.