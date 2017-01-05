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В Кабмине озвучили зарплаты Гройсмана и министров

В Кабмине озвучили зарплаты Гройсмана и министров
Владимир Гройсман / Фото: УНИАН

Со всеми надбавками "набегает" около 35 тысяч гривен

05.01.17 235
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Зарплаты главы правительства Украины Владимира Гройсмана и министров составляют около 35 тысяч гривен.

Об этом сообщил государственный секретарь Кабмина Владимир Бондаренко в эфире "Громадське радіо". 

По его данным, Гройсман получает "на руки" со всеми надбавками 35 тысяч гривен, министры получат примерно такие же зарплаты. 

По словам Бондаренко, работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривен в месяц, руководители департаментов - от 12 до 15 тысяч гривен. 

Госсекретарь рассказал и о своей зарплате. 

"У меня оклад 13 тысяч гривен. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет - это 34% от оклада, плюс может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения, - правительство", - пояснил госсекретарь. Итого, получается около 20 тысяч гривен.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом разработанный Кабинетом министров законопроект, предусматривающий повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3200 грн.

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