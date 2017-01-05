В Кабмине озвучили зарплаты Гройсмана и министров

Со всеми надбавками "набегает" около 35 тысяч гривен

Зарплаты главы правительства Украины Владимира Гройсмана и министров составляют около 35 тысяч гривен.

Об этом сообщил государственный секретарь Кабмина Владимир Бондаренко в эфире "Громадське радіо".

По его данным, Гройсман получает "на руки" со всеми надбавками 35 тысяч гривен, министры получат примерно такие же зарплаты.

По словам Бондаренко, работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривен в месяц, руководители департаментов - от 12 до 15 тысяч гривен.

Госсекретарь рассказал и о своей зарплате.

"У меня оклад 13 тысяч гривен. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет - это 34% от оклада, плюс может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения, - правительство", - пояснил госсекретарь. Итого, получается около 20 тысяч гривен.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом разработанный Кабинетом министров законопроект, предусматривающий повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3200 грн.