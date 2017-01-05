Дипломат "объяснил", почему пришлось эксгумировать останки Александра Олеся

Якобы, гробы писателя и его жены полностью прогнили, и останки провалились. Их нужно было перезахоронить

Эксгумация останков украинского писателя Александра Олеся и его жены Веры, похороненных в Чехии, была вынужденной.

Об этом заявил в эфире Эспрессо.TV временно поверенный в делах Украины в Чехии Зиновий Гошовский.

Он отметил, что украинские дипломаты в Праге узнали об эксгумации 2 января 2017 года. "Эксгумация была вынужденной. И это объяснял гендиректор управления пражских кладбищ. Александр Олесь был похоронен в 1944 году, его жена - в 1948-м. Гробы полностью прогнили, поэтому останки провалились, когда открыли гроб - это выяснилось. Поэтому останки должны были поднять наверх и их переместили", - сказал Гошовский.

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По словам дипломата, украинской стороне удалось увидеть и даже сфотографировать останки Олеся и его супруги. Далее, утверждает Гошовский, чтобы не дать их похоронить в этой же могиле над останками Владимира Михайлишина, занимавшегося могилой писателя и имевшего право на упокоение в ней, было оговорено с директором кладбища о том, что останки Олеся и его жены будут сохранены в специальном месте - депозитарии.

Напомним, 3 января 2017 года стало известно, что в могиле Александра Олеся в Праге собираются похоронить другого человека, в связи с чем останки писателя и его жены были эксгумированы. В МИД Украины заявили, что принимают меры для перезахоронения останков Олеся и его супруги.

Позже президент Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству обеспечить перевозку останков писателя в Украину, на что дали согласие его потомки.

Александр Олесь (настоящее имя - Александр Кандыба) - украинский писатель, поэт, драматург. Отец поэта и политического деятеля Олега Ольжича. Умер Олесь 22 июля 1944 года в 65-летнем возрасте в эмиграции - в оккупированной нацистами Праге. Месяцем ранее его сын погиб в немецком концлагере Заксенхаузен.

По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По словам представителей украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и его сын решил похоронить отца в могиле Олеся.