4 января в районе проведения антитеррористической операции боевая активность противника возросла. Количество обстрелов со стороны оккупантов увеличилось до 52-х – это рекордный показатель в 2017-м году. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один боец получил ранения в результате вражеских обстрелов позиций ВСУ на Светлодарской дуге.

Враг применял тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями, на всех трех направлениях, а на луганском – впервые за последние две недели оккупанты использовали артиллерию.

Луганское направление

Основные боевые действия велись на участке фронта Новозвановка – Троицкое, где противник активизировался сразу после полуночи и "успокоился" только поздно вечером. Несмотря на то, что обстрелы были кратковременными, за сутки на этих рубежах бандформирования выпустили по украинским позициям почти 50 минометных мин и 4 артиллерийских снаряда. Параллельно с тяжелым вооружением на этом участке фронта противник широко применял гранатометы различных систем и пулеметы.

Враг дважды обстреливал Станицу Луганскую. Там боевики открывали огонь с полуночи до трех утра, используя гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Славяносербска, на Бахмутской трассе и в Попасной было спокойно.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 16 вражеских обстрелов, из них половина – из тяжелого вооружения.

Донецкое направление

Основные боевые действия ведутся на Светлодарской дуге – здесь зафиксирована половина всех обстрелов, совершенных вчера боевиками на этом направлении.

Каждый из семи вражеских обстрелов украинских позиций вблизи Луганского продолжался в среднем один час. Наравне с легким вооружением, противник активно применял минометы и вооружение БМП.

Две мощные перестрелки продолжительностью по два часа каждая состоялись в Авдеевской промзоне сразу после захода солнца. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Также враг дважды открывал огонь в соседней с Авдеевкой Крутой Балке.

Неспокойно было и на северных окраинах Горловки – в Зайцево, где враг днем ​​провел ряд вооруженных провокаций, а ближе к вечеру обстрелял украинские оборонительные рубежи из минометов.

Тишина сохранялась только в районе Донецкого аэропорта.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 15 вражеских обстрелов, в том числе 6 – с применением минометов.

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Мариупольское направление

Абсолютно спокойно было на участке фронта Марьинка – Красногоровка. Боевые действия в полном объеме переместились на юг – вдоль линии фронта Павлополь – Гнутово – Талаковка – Лебединское – Водяное – Широкино.

Горячее всего по-прежнему – в приморских Водяном и Широкино. Там противник применял минометы и бронетехнику.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялся 21 вражеский обстрел, в том числе четыре – с применением тяжелого вооружения.