На Закарпатье возобновилось движение грузовиков

Спасатели оказывают помощь в буксировке автомобилей, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкую дорогу

В Закарпатской области проезд на автодорогах государственного значения обеспечен в нормальном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что водителям грузового транспорта, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкую дорогу, спасатели оказывают помощь в буксировке. Всего с начала сильных снегопадов уже было отбуксировано 89 транспортных средств.

Кроме того, подразделения ГСЧС и облавтодора продолжают ликвидировать последствия схода лавины на автодорогу местного значения Колочава-Хуст между населенными пунктами Ольшаны и Мерешор.