Донецкие боевики заявили об изменении формулы обмена пленными

Условия обмена пленными в минском процессе уточнены - с формулы "всех на всех" на "всех подтвержденных на всех подтвержденных".

Об этом заявил представитель террористической организации "ДНР" на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, "председатель народного совета "ДНР" Денис Пушилин, передает один из информационных ресурсов боевиков.

"На последних встречах было предложено новое уточнение: "всех подтвержденных на всех подтвержденных". И цифры переговорщиками были определены. Но проблема не только в цифрах", - сказал Пушилин.

Ранее в четверг советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил украинским СМИ, что на данный момент прорабатываются разные варианты освобождения заложников. В частности, Украина предлагает беспрецедентную формулу освобождения украинских заложников - 228 на 48 человек.

По словам Тандита, официально украинских заложников насчитывается 110 человек, известно о местонахождении 58 из них.

Напомним, 29 декабря украинская сторона в знак доброй воли передала боевикам 15 человек.

27 декабря боевики отпустили двух украинок: судью мариупольского суда Анжелику Преснякову и журналистку Ольгу Сворак.