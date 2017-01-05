Валерия Мазуренко была задержана 2 января во время пересечения контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово"

Донецкие боевики задержали несовершеннолетнюю уроженку Донецка, которая якобы провозила на оккупированную территорию наклейки с символикой "Азова". Видео допроса опубликовал подконтрольный террористам "ДНР" ресурс.

Согласно сообщению, 16-летняя Валерия Мазуренко была задержана 2 января во время пересечения контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово". Как на видео рассказала сама девушка, ее задержали в связи с тем, что она перевозила стикеры гражданского корпуса "Азов" и других организаций, связанных с батальоном. По ее словам, стикеры она планировала оставить дома в Донецке.

На личных страничках в социальных сетях задержанная жительница Донецка неоднократно публиковала фотографии с мероприятий ГК "Азов" и патриотических акций в Мариуполе Донецкой области. Также Мазуренко часто публиковала в соцсетях свои фотографии в вишиванке, с флагом Украины и одеждой с символикой "Азова".

Последняя публикация в Instagram была сделана уже после допроса боевиками, вечером 4 января. На видео Мазуренко подтверждает информацию о задержании.

После задержания девушки на ее странице в соцсети Вконтакте стали появляться массовые угрозы и гневные комментарии последователей боевиков.