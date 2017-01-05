В Одесской области ограничат движение грузовиков из-за ожидающейся непогоды

В Одесской области 6 января ограничат движение грузовиков в связи с ожидающейся непогодой. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.
"По всей территории Одесской области будет ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Одесской области с 08:00 6 января 2017 года", - говорится в сообщении.
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В ОГА призвали жителей Одессы и области не выезжать без крайней потребности и ограничить передвижение в период непогоды, а также не оставлять свои автомобили на трамвайных полотнах и на дороге.