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Фото В Укроборонпроме показали 10 важнейших разработок года

<span class="label red">Фото</span> В Укроборонпроме показали 10 важнейших разработок года
БМП-1УМД / Фото: Укроборонпром

В 2016 году госконцерн передал украинским военным более 6 тыс. единиц вооружения

05.01.17 2156
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В 2016 году предприятия государственного концерна Укроборонпром создали множество новейших образцов вооружения, из которых руководство концерна отобрало десять наиболее перспективных, ранее представленных украинскому и мировому сообществу. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

В 2016 году Укроборонпром передал украинским военным более 6 тыс. единиц вооружения.

Беспилотный "Фантом"
Тактическое многоцелевое транспортное средство "Фантом" разработано ГП "Спецтехноэкспорт". Это – дистанционно управляемый минибронетранспортер, который может быть оснащен разнообразным вооружением, включая высокоточные ракеты. "Фантом" может вести точный огонь при любых условиях, при любой погоде, днем и ночью. Габариты и гибридная силовая установка позволяют "Фантому" транспортировать грузы весом до 350 кг и эвакуировать двух раненых.

Ан-132D
ГП "Антонов" в 2016 году представил самолет-демонстратор Ан-132D, в создании которого были задействованы и иностранные компании: Pratt&Whitney Canada, Dowty Propellers, Honeywell, Liebherr и др. Самолет предназначен для полетов на ближне- и среднемагистральных маршрутах, будет иметь крейсерскую скорость до 500 км/ч, максимальную высоту крейсерского полета до 9 км с максимальной полезной нагрузкой до 9,2 т. Программа проекта Ан-132D была принята исходя из пожеланий заказчика из Королевства Саудовская Аравия. Рынок самолета оценивается в 260-290 машин до 2035 года. Первый полет машины назначен на весну 2017 года.

Ракетный щит
Часть предприятий Укроборонпрома сконцентрировалась на работе в направлении создания высокоточного ракетного оружия (Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", ГАХК "Артем", НПК "Фотоприбор" и др.).

В течение 2016 года на полигонах Украины состоялись огневые испытания ракетного вооружения, в том числе ракет класса "поверхность-поверхность" и "поверхность-воздух". В конце 2016 года на юге Украины состоялись стрельбы зенитно-ракетных комплексов: было совершено 16 пусков ракет, каждая из которых уничтожила учебную цель.

Комплекс AEROS
Комплекс раннего выявления, предупреждения и идентификации целей AEROS в 2016 году был передан пограничникам, которые несут стражу вблизи Мариуполя. С помощью радиолокационных и оптико-электронных сенсоров AEROS может замечать надводные, воздушные и наземные цели на расстоянии до 40 км. А цифровые системы позволяют проводить онлайн-анализ и оперативно сообщать об угрозах. Оснащение пограничников такой техникой является первым этапом сотрудничества ГК "Укроборонпром" и американской компании Aeroscraft.

БМП-1УМД
ГП "Житомирский бронетанковый завод" разработало модернизацию БМП-1 – БМП-1УМД. При создании этой машины были проведены работы по внедрению комплекса мероприятий по повышению огневой мощи, совершенствованию системы управления огнем, улучшению эргономических и функциональных характеристик машины. Особое внимание украинские оружейники уделили реализации комплекса средств маскировки в видимом и инфракрасном диапазонах. БМП-1УМД оснащен 30-мм автоматической пушкой, спаренной с пулеметом, противотанковыми ракетами "Барьер" и автоматическим гранатометом. Еще одной особенностью БМП-1УМД стал новый немецкий двигатель машины Deutz TCD2013 L64V.

Боевой модуль "Вий"
"Вий" предназначен для поражения живой силы противника, транспортных средств, наземных объектов на дальности до 2 км, а также воздушных целей на высотах до 1 км. Работа модуля осуществляется дистанционно, с возможностью использования современных тепловизионных прицелов. Одной из главных особенностей "Вия", благодаря использованию 23-мм пушки ГШ-23, является высокий темп стрельбы, в 3 тыс. выстрелов/мин.

Беспилотник "Горлица"
ГП "Антонов" в кооперации с ведущими предприятиями Украины активно разрабатывает беспилотный авиационный комплекс, получивший название "Горлица". Кроме многофункциональной разведывательной аппаратуры, "Горлица" имеет возможности оснащения высокоточными средствами поражения. Практическое расстояние полета ударного беспилотника составит более 1 000 км.

60-мм миномет по стандарту НАТО
Разработку этого вида оружия провело ПАО "Завод Маяк". Миномет М60 получил название "Камертон" и имеет две версии – пехотную и десантную. М60 предназначен для уничтожения живой силы противника и техники, расположенной в укрытиях или окопах. Дальность поражения вражеских целей пехотного варианта – 3,7 км, десантного – до 1 км. Скорострельность оружия - 12 выстрелов/мин. Вес пехотного миномета - 19 кг, десантного - 8 кг. Для стрельбы из миномета создана новая 60-мм осколочно-фугасная мина.

Боевой модуль "Тайпан"
Еще один вариант легкого боевого модуля от ГП "Спецтехноэкспорт". Его главной особенностью стала система безлюфтовых планетарных редукторов и вентильных двигателей, обеспечивающих точное наведение на цель на любых скоростях вращения модуля. "Тайпан" осуществляет автоматическое наведение пушки на выбранные цели, содержит вооружение в заданном положении независимо от изменения положения корпуса боевого автомобиля во время движения, а также осуществляет автоматическое сопровождение цели. Также на боевой модуль установлена система автоматической выдачи команд наведения с учетом метеоусловий, типа снарядов, вида вооружения, угловой скорости и дальности цели. В качестве вооружения в "Тайпане" могут быть использованы скорострельная двуствольная 23-мм пушка, 12,7-мм или 7,62 -мм пулемет, а также 30-мм гранатомет. Минимальный вес боевого модуля составляет 350 кг.

Мобильный минометный комплекс
Мобильный минометный комплекс на базе бронеавтомобиля с высокой проходимостью, главное вооружение которого – мины калибра 120 мм. Для приведения комплекса в боевое состояние из походного необходимо 30 с, а покинуть позицию возможно всего через 20 с после последнего выстрела. Еще одной особенностью комплекса является его интеграция в систему обмена информацией на поле боя.

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