В соответствии с международными нормами главам государств не могут запретить въезд

Служба безопасности Украины не может запретить въезд в страну президенту Молдовы Игорю Додону за его высказывания о том, что Крым принадлежит России. Об этом сообщает РБК-Украина.

В ответе на запрос издания СБУ заявила, что на Додона, как президента страны, распространяется особый статус пересечения границы, в частности, он не должен проходить регистрацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Молдовы встретился с лидером сепаратистов Приднестровья

Напомним, во время избирательной кампании Игорь Додон заявил, что Крым принадлежит России. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с кандидатом в президенты от Демократической партии Марианом Лупу.