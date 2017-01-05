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Лубкивский: Если Ле Пен станет президентом, ее риторика изменится

Лубкивский: Если Ле Пен станет президентом, ее риторика изменится
Марин Ле Пен / Фото: politobzor.net

По мнению дипломата, реакция Украины на заявление Ле Пен о Крыме могла быть "изысканнее"

05.01.17 2006
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Украинский дипломат Маркиян Лубкивский считает, что риторика Марин Ле Пен в случае ее избрания на пост президента Франции изменится. Об этом он сказал в эфире телеканала 112.

"Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. Я думаю, заявление Ле Пен было адресовано больше РФ, а не Украине. Известны ее контакты с российской стороной и с президентом Путиным", - сказал он.

Лубкивский отметил также, что, по его мнению, реакция Украины на заявление Ле Пен о якобы законности аннексии Крыма могла быть "изысканнее". "Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Реакция украинской стороны могла быть изысканнее. Такие случаи случаются в дипломатии", - сказал он.

Напомним, 3 января кандидат в президенты Франции от праворадикальной партии "Народный фронт" Марин Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. "Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", - заявила она.

МИД Украины выразил возмущение в связи с тем, что одна из возможных кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Крыма и Севастополя. После этого в Службе безопасности Украины не исключили введения запрета Ле Пен на въезд в Украину.

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