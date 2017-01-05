В Генштабе рассказали, кто не сможет досрочно расторгнуть контракт

Военнослужащие, которые выполняют задачи в зоне АТО, не могут расторгнуть контракт, согласно новому закону. Об этом в эфире радио "Армия ФМ" заявил и.о. начальника главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк, передает Укринформ.

"Во время выполнения задач в зоне АТО мы не предусматриваем увольнения военнослужащих. Только после завершения выполнения задач", - заявил Андрусяк.

Напомним, президент Петр Порошенко 4 января подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка прохождения военной службы".

Законом устанавливается, что право на увольнение с военной службы получают военнослужащие, которые проходят службу по контракту, действие которого было продлено свыше установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продления. Также уволиться имеют право военные, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.