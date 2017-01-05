Киевские власти обещают повысить температуру отопления из-за резкого похолодания

Температура в домах киевлян не должна быть ниже 18 градусов

Из-за резкого похолодания с 6 января теплоснабжающие предприятия Киева повысят температуру отопления в столичных домах. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

"С 6 января в Киеве ожидается резкое снижение температуры. Так, 7-8 января температура наружного воздуха ночью снизится до 17-19 градусов мороза. В связи с этим теплоснабжающие предприятия столицы должны увеличить температуру теплоносителя в соответствии с погодными условиями и обеспечить надлежащую температуру отопления в домах", - сказал он.

Замглавы КГГА подчеркнул, что жилищные организации должны постоянно контролировать состояние домов и оперативное исправление возможных технических неполадок, которые влияют на качество отопления. Температура в домах киевлян не должна быть ниже 18 градусов.

"Если коммунальщики не будут выполнять свои обязанности - будут проводиться служебные проверки с последующими выводами и кадровыми решениями", - добавил Пантелеев.

Напомним, в Украине, начиная с 6 января, ожидается резкое снижение температуры воздуха, местами возможны сильные снегопады и метели.