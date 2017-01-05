В Генштабе рассказали подробности будущего призыва офицеров запаса

Офицеров запаса, которые закончили военные кафедры в ВУЗах, будут призывать с февраля.
Об этом сообщил замначальника главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк в эфире радио "Армия ФМ", пишет Inforesist.
По его словам, срок призыва составит 18 месяцев.
Призыв будет проводиться ежеквартально и начнется уже в феврале.
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Для офицеров запаса предусмотрено сохранение рабочих мест и заработной платы.
Под призыв подпадают офицеры запаса до 43 лет, которые не служили в Вооруженных силах.
Напомним, Генштаб планирует призвать в армию 4 тыс. офицеров запаса.