Сутки в АТО: ранены пятеро украинцев

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибших в рядах украинских войск нет, однако пятеро военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает пресс-центр СНБО.

На луганском направлении основные боевые действия вчера велись в Попаснянском районе. В Троицком оккупанты неоднократно применяли минометы, а также снайперов. Ряд вражеских обстрелов состоялся в Новозвановке. В пограничном и прифронтовом селе Сизое Станично-Луганского района противник применил установку "Град-П". Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 11 вражеских обстрелов, в том числе пять - из тяжелого вооружения.

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На донецком направлении противник активизировался во всех ключевых районах противостояния - на Светлодарской дуге, в Зайцево, Авдеевке, Опытном. Около половины вражеских обстрелов были минометными: по нашим позициям было выпущено более 100 мин. Особенно неспокойно было во второй половине дня. Наиболее мощные и длительные обстрелы со стороны оккупантов состоялись в Луганском. Боевые действия на этих рубежах продолжались с небольшими перерывами более 10 часов. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов.

Кроме того, отметил спикер, у Луганского и Новолуганского противник поспешно оборудует новые позиции, минирует территорию, пытается поылать разведгруппы к украинским укреплениям.

На мариупольском направлении не прекращаются вражеские обстрелы в Марьинском районе, а также на участке фронта Павлополь - Широкино. Оккупанты эпизодически применяют минометы и бронетехнику. В основном обстрелы не слишком длительные и происходят в темное время суток - уже после захода солнца. Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 20 вражеских обстрелов, в том числе два - из тяжелого вооружения.