МИД ожидает "безвиз" для Украины весной

В МИД рассчитывают, что окончательное решение об отмене виз для граждан Украины будет принято весной, до завершения предвыборной гонки во Франции, но оно вступит в силу уже после выборов.



Об этом заявила замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в интервью "Европейской правде".

"Наш таймлайн, по которому мы сейчас движемся к безвизу, говорит о том, что окончательное решение о безвизе будет принято до выборов во Франции, но оно вступит в силу, скорее всего, не раньше этих выборов", - считает Зеркаль.

По ее словам, возможность срыва безвиза не рассматривается, поскольку ЕС уже принял политическое решение, "все главы государств-членов Европейского Союза подписались под этим".

Елена Зеркаль надеется, что уже летом безвизовый режим для граждан Украины заработает на практике.

Представительница МИД считает, что ЕС безосновательно затягивает принятие данного решения.

"Несправедливо искусственно задерживать начало триалога с Украиной, как это происходит сейчас. И так же несправедливо будет потом держать грузин в совете ЕС, пока украинская сторона не пройдет все процедуры. Но мы говорим о ЕС, а они всегда найдут процедуры, которыми можно усложнить процесс. К сожалению, похоже, что именно это сейчас и происходит", - заявила она.

Напомним, 15 декабря Европарламент обнародовал новую возможную дату рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины - 3 апреля. В повестке дня на сайте ЕП в графе "прогноз" относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, было написано "03/04/2017". Впоследствии в Европарламенте перенос голосования за "безвиз" для Украины объяснили ошибкой.

Отмечалось, что дата голосования за украинский "безвиз" вскоре будет исправлена. Таким образом, данные о переносе голосования в Европарламенте на 3 апреля 2017 года ошибочны.

Ранее в повестке дня на сайте Европарламента сообщалось, что в случае положительного завершения межинституциональных переговоров о предоставлении Украине безвизового режима ЕП может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года, а еще до этого речь шла о 18 января.