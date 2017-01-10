В НАПК определились с началом полной проверки электронных деклараций чиновников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции после общественного обсуждения направит в Министерство юстиции новую редакцию проекта Порядка контроля и полной проверки е-деклараций, в которой учтены требования указать сроки ее начала и длительность. Об этом заявил и.о. председателя НАПК Руслан Радецкий, передает Укринформ.

"Подавляющее большинство пожеланий Минюста были учтены, и соответствующие порядки будут направлены в министерство после сегодняшнего обсуждения с общественностью и экспертами", - сказал Радецкий.

По его словам, решение о начале проведения полной проверки е-деклараций должно быть принято в течение 10 дней при наличии оснований для ее проведения. "То есть здесь не предполагается дискреция, о которой сегодня ведут разговор, что то или иное уполномоченное лицо может злоупотреблять своим правом, потому что информация может поступать от СМИ, от органов государственной власти, от интернета или от института обличителей. Соответственно эта информация будет проверяться в течение 10 дней на наличие основания для начала проведения полной проверки, и я как член Нацагентства, которого уполномочили осуществлять контроль и проверку е-деклараций, буду давать письменное указание о начале проведения проверки", - сообщил Радецкий.

Относительно сроков полной проверки принято решение, что она будет проводиться в течение 180 дней со дня выявления оснований, сообщил и.о. председателя НАПК. В случае необходимости возможно продление этого срока еще не более чем на 180 дней, учитывая ряд обстоятельств, в частности несвоевременное поступление в НАПК какой-либо информации от органов государственной власти или задержки судебного решения о доступе к банковской тайне субъекта декларирования и пр.

Радецкий пояснил, что полная проверка предусматривает три вида контроля - своевременность, правильность и полноту заполнения и логическо-арифметический контроль е-деклараций. "На сегодня разрабатываются технические условия запуска автоматической проверки - это четвертый и пятый модули, которые предусматривают, что соответствующая программа будет подключена к другим реестрам и будет автоматически сопоставлять ту или иную информацию и выставлять, например, красным цветом, если субъект декларирования нарушил действующее законодательство, или зеленым, если нарушений не было. А пока нет четвертого и пятого модуля, действует так называемый ручной режим", - отметил он.