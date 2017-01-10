Гидрометцентр прогнозирует новое похолодание на следующей неделе

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует постепенное потепление к концу текущей недели и новое снижение температуры воздуха 18-19 января до 15-17 градусов мороза. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко, передает УНИАН.

"К выходным мы ожидаем повышение температуры. На западе останется холодная погода – на уровне 7-12 градусов мороза, а на остальной территории температура будет колебаться в пределах минус 2 – плюс 1. Уже сейчас пошло повышение температуры", – сказала Адаменко.

По данным эксперта, погода со знаком "плюс" задержится в Украине недолго. По ее словам, уже к 18-19 января ожидается повторное снижение температуры до минус 15-17 градусов под действием скандинавского антициклона.

"Следующее похолодание произойдет вследствие скандинавского антициклона. Но это похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, морозы будут не такими сильными – до минус 15-17 градусов", – сообщила Адаменко.

Она добавила, что в этот период ожидаются незначительные осадки.

"Большие осадки не ожидаются, но "добавки" к снежному покрову будут", – сказала эксперт.

Напомним, по прогнозам директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, в январе и феврале 2017 года ожидается повышение температуры воздуха по сравнению с нормой, однако возможна резкая смена погодных условий с кратковременными и достаточно сильными похолоданиями.