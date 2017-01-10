За украинские морпорты будет отвечать экспат из Латвии

Исполняющим обязанности председателя ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) будет назначен гражданин Латвии, портовый специалист Райвис Вецкаганс, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Несмотря на неоднократные попытки правительства и Министерства инфраструктуры Украины нормализовать деятельность АМПУ, это госпредприятие остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ. Кроме того, такого сопротивления со стороны руководства предприятия на любые предложения министерства по упорядочению его работы не было, пожалуй, нигде. Все наши решения блокируются или игнорируются. Поэтому мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли", - подчеркнул глава министерства Владимир Омелян.

Он заявил, что соответствующие изменения были анонсированы им еще в начале декабря 2016 года. "Возможно, именно это побудило руководство, которое мы сейчас меняем, выписать себе премии за декабрь в размере от 700 тыс. грн до 1,5 млн грн на человека. И это только официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений на государственном предприятии", - подчеркнул министр инфраструктуры.

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Омелян заявил также, что с целью нормализации работы предприятия Министерство назначило и.о. председателя ГП "АМПУ" Сергея Гронского: "Это - временная мера с целью установления нормального рабочего диалога между министерством и АМПУ, а также остановки злоупотреблений, которые осуществляются на предприятии. Уже на этой неделе будет назначен новый и.о. руководителя - Райвис Вецкаганс".

В сообщении отмечается, что Вецкаганс имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала для обработки насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления ООО Riga Container Terminal.