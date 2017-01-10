В Донбасс завезли "кадыровцев" для усмирения боевиков, – СМИ

Среди боевиков на оккупированных территориях Донбасса заметно возросло количество выходцев из Чечни, так называемых "кадыровцев". Они приехали, вероятно, для того, чтобы усмирить сепаратистов, которые выходят из-под контроля. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в контрразведке СБУ.

С конца ноября прошлого года в Донецке заметно возросло количество боевиков с шевроном с надписью "Север" и изображением двух флагов (РФ и Чеченской республики). Подразделение базируется в Донецке на территории бывшего управления МВД на Донецкой железной дороге.

В декабре 2016 года – начале января 2017-го их ряды продолжали пополняться новоприбывшими. В Донецке местные называют их "кадыровцами", поскольку на их автомобилях часто размещены портреты главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Кроме того, боевиков-"кадыровцев", в том числе выходцев из республики Дагестан, которые прибыли для дальнейшей дислокации, видели в Буденновском районе Донецка, а также в населенном пункте Александровка Донецкой области.

Также в начале января в Ясиноватую прибыл батальон внутренних войск МВД РФ "Север", который почти полностью состоит из бойцов чеченской национальности. Сначала указанное подразделение в полном составе было дислоцировано в Ясиноватой, а затем группы бойцов батальона "Север" прибыли в различные подразделения незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" для усиления позиций.

По информации собеседников издания, участие "кадыровцев" в боевых столкновениях не зафиксировано. По мнению источников, подразделения прибыли для борьбы с неподконтрольными оккупационному командованию вооруженными формированиями на оккупированных территориях Донецкой области, запугивания местного населения с целью предотвращения возможных "голодных" бунтов, а также для недопущения выхода местных группировок боевиков из-под контроля российских кураторов.

Напомним, в 2006 году под патронатом Рамзана Кадырова были созданы батальоны "Север" и "Юг". Структурно батальоны вошли в состав 46-й отдельной бригады ВВ МВД РФ. Общая численность обеих воинских частей составила более 1200 человек. Батальоны комплектовались исключительно военнослужащими, которые проходят службу по контракту. С 2010 года 248-й ОСМБ "Север" был реформирован в 141-й специальный моторизированный полк имени героя Российской Федерации Ахмат-Хаджи Кадырова. Полк "Север" штатной численностью свыше 700 военнослужащих базируется в Грозном.