Публикация Савченко списков пленных замедлит процесс обмена, – Безсмертный

Публикация народным депутатом Надеждой Савченко списка пленных украинцев, которых незаконно удерживают в оккупированном Донбассе, Крыму и в России, замедлит процесс обмена ими. Такое мнение высказал экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный, передает 112.ua.

Он допустил, что Савченко, совершая этот поступок, возможно, руководствовалась добрыми намерениями.

"Но не всегда, когда хочешь сделать хорошо, получается добро", – отметил Безсмертный.

"Вы представьте, что сейчас может произойти после выброса такой информации? Очевидно, что будет замедлен этот процесс (обмена пленными, – ред.), это как минимум, и такие вещи не ускоряют этот процесс. Они внесут дополнительную конфликтность во все эти процессы. А Кремль займет позицию: "Как в Украине порядка не было, так и нет в этом отношении", – отметил Безсмертный.

Говоря о том, кто заинтересован в таких действиях Савченко, он заявил, что такие лица есть и в Украине, и в Кремле.

Ранее сегодня, 10 января, народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки пленных в ОРДЛО и на территории РФ и пропавших без вести.

Напомним, 6 января Савченко заявила о том, что в ближайшее время обнародует списки украинских заложников в Донбассе.

7 января стало известно, что СБУ выступает против обнародования списков украинских пленных, которых удерживают на оккупированных территориях и в России, поскольку это может им навредить.

9 января советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что лично общался с Савченко и просил, чтобы она не публиковала списки пленных украинцев.