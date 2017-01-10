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Главная » Страна » Британия не согласится на упрощение визового режима для украинцев, - посол

Британия не согласится на упрощение визового режима для украинцев, - посол

Британия не согласится на упрощение визового режима для украинцев, - посол
Фото: ria.ru

Британская внешняя политика находится под влиянием Brexit

10.01.17 4658
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Правительство Британии не готово пойти навстречу украинской стороне в вопросе упрощения визового режима для украинцев. Об этом сообщила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко в интервью LB.UA.

Она отметила, что Brexit сейчас в значительной мере определяет повестку дня британского правительства и влияет на его внешнюю политику.

По словам посла, несмотря на то, что Украина остается среди приоритетов британского правительства, "некоторые вопросы двусторонней повестки дня находятся под влиянием Brexit".

"Прежде всего, это касается наших неоднократных предложений относительно упрощения визового режима для граждан Украины. К сожалению, правительство Великобритании не готово пойти нам навстречу из-за собственных планов усилить контроль над трудовой миграцией", - сказала Галибаренко.

В МИД рассчитывают, что окончательное решение об отмене виз для граждан Украины при посещении ЕС будет принято весной, до завершения предвыборной гонки во Франции, но оно вступит в силу уже после выборов.

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