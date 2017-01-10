Британия не согласится на упрощение визового режима для украинцев, - посол

Правительство Британии не готово пойти навстречу украинской стороне в вопросе упрощения визового режима для украинцев. Об этом сообщила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко в интервью LB.UA.

Она отметила, что Brexit сейчас в значительной мере определяет повестку дня британского правительства и влияет на его внешнюю политику.

По словам посла, несмотря на то, что Украина остается среди приоритетов британского правительства, "некоторые вопросы двусторонней повестки дня находятся под влиянием Brexit".

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"Прежде всего, это касается наших неоднократных предложений относительно упрощения визового режима для граждан Украины. К сожалению, правительство Великобритании не готово пойти нам навстречу из-за собственных планов усилить контроль над трудовой миграцией", - сказала Галибаренко.

В МИД рассчитывают, что окончательное решение об отмене виз для граждан Украины при посещении ЕС будет принято весной, до завершения предвыборной гонки во Франции, но оно вступит в силу уже после выборов.