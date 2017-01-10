Российский оппозиционер Илья Яшин заявил, что беглый украинский народный депутат Александр Онищенко распространяет антиукраинскую пропаганду Кремля. Об этом Яшин заявил в своем докладе "Кремлевская гибридная агрессия", передает Укринформ.

"Арсенал Кремля во многом универсален для разных стран. Те методы, которые используются против Украины, как, например, коррумпирование радикальных политиков, пропаганда, создание каких-то провокационных информационных поводов, в значительной степени применяются и в других странах Восточной Европы", – отметил политик в интервью Голосу Америки.

По словам Яшина, особенность ситуации в Украине заключается в том, что здесь удивительным образом совпадают интересы местных криминальных олигархов, которые сколотили свои состояния во времена Януковича, были в команде Януковича, и интересы Кремля.

"Часто это совпадение интересов приводит к тому, что эти местные олигархи становятся, по сути, агентами кремлевского влияния, используют свои финансовые возможности для атаки на Украину и пользуются поддержкой со стороны кремлевских медиа, кремлевской пропаганды и т.д.", – заявил оппозиционер.

Один из примеров, который приводит Яшин в подтверждение данного тезиса – подозреваемый в миллиардных хищениях газовый олигарх Александр Онищенко: "Онищенко сейчас стал тем "тараном", который российская пропаганда использует для атаки на Украину, он стал одним из главных пропагандистов в арсенале кремлевских медиа".

Политик также добавил, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в разжигании в Украине уличных протестов.

"Собственно, такая попытка была еще в прошлом году, когда активно разжигалась тема социальной нестабильности, повышение цен на газ для украинских потребителей. Ну, вот как-то не получилось, этот выстрел "ушел в молоко". Поэтому сейчас, очевидно, будет разворачиваться новая тема. Она будет делаться с прицелом на следующие выборы", – считает Яшин.