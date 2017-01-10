В Киеве начали функционировать пункты приема новогодних елок для утилизации. Об этом сообщает пресс-служба Киевзеленстроя.
Всего в столице работает 10 таких пунктов. Они находятся по следующим адресам:
- Улица Тростянецкая, 58А
- Проспект Освободителей,6
- Улица Электротехническая, 26
- Московский проспект, 26А
- Улица Дмитриевская, 16
- Железнодорожное шоссе, 61
- Улица Герцена, 6
- Проспект Голосеевский, 87
- Улица Новополевая, 95
- Улица Бетховена, 8
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