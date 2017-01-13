В сети появился фейковый новостной сайт "Одесский облсовет"

Одесский областной совет не имеет к нему никакого отношения

Одесский областной совет просит Службу безопасности Украины принять меры в связи с появлением поддельного интернет-ресурса областного совета.

Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

Согласно сообщению, в сети Интернет выявлен фейковый сайт областного совета по ссылке: oblsovet.od.ua.

"Соответствующее обращение-запрос мы направили в Службу безопасности Украины сегодня, 13 января. Пока не внесены соответствующие записи в ЕРДР, сайт продолжает работать и распространять информацию от имени Одесского областного совета", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сотрудники областного совета обратили внимание на то, что в январе в СМИ, особенно, на одном из известных местных телеканалов, тиражируется различная информация со ссылкой якобы на пресс-службу.

В самой пресс-службе сообщили, что размещенную на сайте и потом тиражируемую информацию в облсовете не предоставляли, передает УНИАН.

Выяснилось, что журналисты берут информацию с вышеназванного сайта, при заходе на который сразу появляется надпись: "Одесский облсовет". На данном интернет-ресурсе отсутствуют какие-либо исходные данные – юридический адрес, контактные телефоны, имена, фамилии сотрудников и пр.

Страницы фальшивого сайта также появились в социальных сетях.

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"Такие действия подпадают под понятие "киберсквоттинга", являются недобросовестной регистрацией доменного имени и противоречат как национальному законодательству, так и международным правилам", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в соответствии с ч. 5 ст. 16 Закона Украины "О регистрации", в наименовании запрещается использовать полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления, или производные от этих наименований. В пресс-службе ссылаются еще на ряд законодательных актов, запрещающих подобные действия. В частности, на ст. 28 Закона Украины "Об информации", Закона Украины "О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации" и пр.