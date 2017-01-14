В ВСУ назвали имена трех погибших в Донбассе украинских военных

Они погибли при выполнении боевой задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины

В Вооруженных силах Украины назвали имена трех морских пехотинцев, погибших в Донбассе. Украинские бойцы погибли в районе проведения АТО во время выполнения боевой задачи.

Об этом сообщается на странице Facebook Военно-Морских сил ВСУ.

"Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины понесли невосполнимую утрату. В районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погибли наши боевые побратимы - младший сержант Николай Охрименко, младший сержант Сергей Сонько и старший матрос Сергей Трубин. Морские пехотинцы до последнего своего вздоха защищали Родину, до конца выполнили Конституционный долг", - говорится в сообщении.

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Командование, личный состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, в штабе АТО сообщали, что 8 января в Донбассе пропали трое военнослужащих ВСУ, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.

12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения на Донетчине, погибли, их тела находятся у боевиков.

13 января боевики вернули тела бойцов Украине.