Генеральный штаб планирует начать сборы резервистов первой очереди уже с 17 января.
"Согласно плану боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 года, на базе одной из механизированных бригад оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва первой очереди", - сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Продолжительность сборов составит 30 суток.
На сборы планируется привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов.
В 2017 году ВСУ планируют нарастить количество резервистов, продолжить длительность и интенсивность проведения занятий.