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Главная » Страна » Видео Генштаб озвучил дату сборов первой очереди резервистов
<span class="label red">Видео</span> Генштаб озвучил дату сборов первой очереди резервистов
Фото: пресс-служба президента
Ситуация в Донбассе

Видео Генштаб озвучил дату сборов первой очереди резервистов

Продолжительность сборов составит 30 суток

14.01.17 699
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Генеральный штаб планирует начать сборы резервистов первой очереди уже с 17 января.

"Согласно плану боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 года, на базе одной из механизированных бригад оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва первой очереди", - сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Продолжительность сборов составит 30 суток.

На сборы планируется привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов.

В 2017 году ВСУ планируют нарастить количество резервистов, продолжить длительность и интенсивность проведения занятий.

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