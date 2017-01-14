Обама досрочно продлил санкции против РФ еще на год

Срок их действия истекал только в марте 2017 года

Президент США Барак Обама до 6 марта 2018 года продлил санкции, введенные против РФ в 2014 году. Об этом говорится в тексте документа, который размещен на сайте Белого дома, передает Радио Свобода.

Санкции были продлены, поскольку "действия и политические шаги лиц, которые подрывают демократические процессы и институции в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, осуществляют незаконное присвоение ее активов. Действия и политические шаги правительства России, включая претензию на аннексию Крыма и применение силы в Украине, и далее представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США".

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"Поэтому я решил, что необходимо продлить национальное чрезвычайное положение, введенное указом ч. 13660 в отношении Украины", - говорится в письме Обамы к главам обоих палат конгресса.

Ограничения США включают санкции против 141 физического и 110 юридических лиц, также секторальные санкции против 258 юридических лиц, определенных министерством финансов США. Санкции направлены против компаний в российской финансовой отрасли, энергетике и оборонном секторе. Также – против учреждений, которые осуществляют хозяйственную деятельность в оккупированном Крыму и против физических лиц ответственных за попытки РФ подорвать стабильность и территориальную целостность Украины.

Напомним, первый пакет санкций был введен указом ч.13660 6 марта 2014 года и таким образом, от этой даты отсчитывается срок действия всех санкций, предусмотренный этим и несколькими дальнейшими указами президента США. 6 марта 2016 года Обама продлил срок действия своего указа еще на год.

В соответствии с американским законодательством, срок действия таких санкционных режимов автоматически прекращается через год, если президент США не объявит об их продолжении в течении 90 дней до окончания однолетнего периода.