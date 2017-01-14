В Закарпатской области сошли 7 лавин

В Раховском районе на территории Закарпатской области сошли 7 снежных лавин. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В 20:00 13 января зафиксировано сход первой снежной лавины на автодорогу государственного значения Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов вблизи с. Деловое, объемом около 90 куб. м. В 21:30 зафиксировано схождение второй снежной лавины в том же месте, объемом около куб. м. В 6:20 14 января вблизи с. Костиливка сошла третья лавина, объемом около 30 куб. м. Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей не было. Дорога была оперативно расчищена.

14 января около 7:00 произошел сход четвертой снежной лавины объемом около 90 куб. м на автодорогу Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов. Перекрыто одну полосу автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсном режиме.

Около 9:30 14 января вблизи села Деловое Раховского района сошло еще три снежные лавины (объем 100 куб. м). Движение транспорта осуществляется по одной полосе автодороги. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 4 января в Закарпатской области сошли две лавины. В результате схода снежной массы было заблокировано четыре автомобиля, в которых находилось около 10 человек. Люди смогли самостоятельно выбраться из машин.