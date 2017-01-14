Украинские военные отбили две атаки вражеских ДРГ на мариупольском направлении

Вчера, 13 января, на мариупольском направлении в зоне АТО позиции Вооруженных сил Украины дважды были атакованы диверсионно-разведывательными группами боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

13 января в 21.07 районе села Трудовское боевики обстреляли позиции украинских подразделений из крупнокалиберного пулемета и АГС. Под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась враждебная ДРГ составом до семи человек, но под натиском огня наших воинов боевики вынуждены были отойти. Уже через несколько минут украинские наблюдатели обнаружили очередной выход ДРГ противника.

Командование украинских сил приняло решение о блокировании диверсантов силами резервных групп, в ходе чего произошло боестолкновение с группой боевиков. В результате столкновения один из боевиков получил тяжелое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Остальные вражеские диверсанты ушли в неизвестном направлении.

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В этот же день в 21.07 в районе села Петровское позиции АТО атаковала ДРГ противника численностью в пять. После ее приближения на дистанцию эффективного огневого поражения по диверсантам противника был открыт огонь из стрелкового оружия. Вследствие прицельного огня со стороны украинских подразделений, разведывательная группа противника отступила. При этом боевики понесли потери.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

Напомним, в течение суток 13 января в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины оккупанты 62 раза нарушили режим тишины.