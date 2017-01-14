Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 14 января
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 субботы, 14 января
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+VKontakte
Читайте также на focus.ua
Новости партнеров
- Страна на разломе. Как Богдан Логвиненко знакомит украинцев с Украиной 4185
- Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 3549
- Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 14342
- Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 8866
- Новости с востока. Каких неприятностей ждать Украине от России в 2017 году 9547
- Гонка на выживание. Каким будет для Украины четвёртый год независимости 7237
- Знай наших. Как украинские таланты пригодились на Западе 2549
- "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 12280
- Беглецы от "русского мира". Чем живут и что чувствуют переселенцы из Донбасса 8098
- Осторожно, дети. Как воспитать ребёнка и стать для него опорой 2764
- Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 13638 / 33820
- На правительство Нидерландов подали в суд, чтобы помешать ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС 11603 / 13233
- Кичащиеся имперским прошлым народы после развала империй обычно впадают в ничтожество, – Свирид Опанасович 8694 / 10051
- Розенко анонсировал два повышения пенсий в 2017 году 5577 / 6221
- Глава МИД Канады отвергла предложение Москвы отменить ей запрет на въезд 4126 / 4538
- Летучие мыши-вампиры в Бразилии распробовали кровь людей, – ученые 2817 / 3301
- В Укрпочте заявили, что принимают все коммунальные платежки, кроме одной 2299 / 2544
- В пятницу НБУ испытал новый способ удержать гривну от падения 1692 / 2250
- Ликвидация. Как в Украине подготовили плацдарм для налогового террора 1592 / 5133
- В Минобороны опровергли захват боевиками военных и техники ВСУ под Донецком 1460 / 1675
- Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 225 / 33820
- Кичащиеся имперским прошлым народы после развала империй обычно впадают в ничтожество, – Свирид Опанасович 125 / 10051
- Клюнуть и растереть. 9 картин, героем которых стал петух — символ 2017 года 34 / 1419
- На правительство Нидерландов подали в суд, чтобы помешать ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС 26 / 13233
- Ликвидация. Как в Украине подготовили плацдарм для налогового террора 22 / 5133
- Глава МИД Канады отвергла предложение Москвы отменить ей запрет на въезд 18 / 4538
- Студенты-переселенцы имеют право на социальную стипендию, – Кабмин 11 / 628
- Российские волонтеры идентифицировали более 850 погибших в Донбассе граждан РФ 8 / 408
- Обама досрочно продлил санкции против РФ еще на год 8 / 1416
- Европейский трейдер Engie начал прямые поставки газа в Украину 7 / 1141
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.