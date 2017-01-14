Россия направит в Крым дополнительные зенитно-ракетные комплексы С-400

Россия разместит в оккупированном Крыму дополнительные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО России генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, передает Интерфакс.

"Конечно, это предусмотрено. О сроках я бы не хотел пока говорить", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности развертывания на полуострове дополнительных систем С-400.

Он сообщил, что с заступлением на боевое дежурство системы С-400 боевые возможности ПВО Крыма существенно увеличатся.

"Эта система позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных и наземных целей, действующих во всем диапазоне скоростей и высот", - сказал Севостьянов.

Напомним, в августе 2016 г. зенитно-ракетный полк 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в аннексированном Крыму получил на вооружение зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф". В декабре 2016 г. полк был полностью перевооружен новыми комплексами.