За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения в Зайцево результате вражеского обстрела. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает пресс-центр СНБО.

На луганском направлении вчера боевые действия велись только во второй половине дня. Наиболее неспокойно было в Попаснянском районе, где оккупанты массово обстреливали украинские позиции на участке фронта Новоалександровка – Троицкое из пушек и минометов. При этом было выпущено почти 100 боеприпасов соответствующих калибров. Во время этих обстрелов противник продолжает придерживаться сознательной тактики попадания по жилым кварталам городов и сел, причем как на территории под контролем сил АТО, так и на оккупированной. В частности, вчера пострадал город Ирмино.

В других районах также не утихает огонь противника. В частности, в Валуйском и Айдаре также зафиксированы короткие минометные обстрелы со стороны противника, в Станице Луганской и Крымском – провокации с применением легкого вооружения.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе 8 – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении боевые действия ведутся по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта. Как и на луганском направлении, почти все обстрелы произошли во второй половине дня. По сравнению с прошлыми днями, противник несколько реже применял тяжелое вооружение. Минометные и пушечные обстрелы со стороны НВФ зафиксированы в Южном Торецкого горсовета, Верхнеторецком и Каменке.

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По всему горловскому периметру и в Авдеевской промзоне вчера произошла серия перестрелок между силами АТО и оккупантами.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 22 вражеских обстрела, в том числе 3 – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении главным событием дня стали 2 боевых столкновения между украинскими военными и противником.

После 20 часов противник, занимающий позиции в Трудовском (микрорайон Донецка) начал обстрел наших позиций в Марьинке. Несколько позже вражеская ДРГ (до 7 боевиков) выдвинулась вперед, однако была остановлена огнем украинских военных. После этого противник совершил вторую попытку атаки, также потерпевшую фиаско. Враг понес потери – в бою был тяжело ранен 1 боевик, который впоследствии скончался. Оккупанты бросили своего коллегу по оружию и убежали в Донецк. Тело эвакуировано украинскими военными. Всего этот вооруженный инцидент длился почти 2 часа, кроме легкого вооружения враг применял БМП.

В это же время еще одна вражеская ДРГ (до 5 человек) выдвинулась из Петровского, чтобы атаковать наши позиции в Богдановке. Напоминаем, именно здесь осенью произошло разведение сил и средств украинских войск и противника, после чего обычно было тихо. В конце концов, после получасовой перестрелки оккупанты с потерями отступили.

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На других рубежах обстановка в целом неизменна. В Водяном и Широкино состоялись минометные обстрелы. Мелкие провокации произошли по всему фронту, причем даже в тех местах, где обычно спокойно.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 23 вражеских обстрела, в том числе 3 – из тяжелого вооружения, 2 боевых столкновения.