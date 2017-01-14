Климпуш-Цинцадзе: В лице России НАТО впервые со времени развала СССР получил противника

Вице-премьер уверена, что в НАТО нет иллюзий по поводу событий в Украине

Агрессивная политика России привела к активизации НАТО и заставила Альянс продемонстрировать свою способность к решительным действиям. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в статье для издания ZN.UA.

Вице-премьер отметила, что блок НАТО в последнее время постоянно усиливается.

"В Евросоюзе ключевые тренды сегодняшнего дня — дезинтеграция и евроскептицизм. Вместе с тем НАТО "просыпается": нельзя не заметить активизацию всех структур блока, демонстрацию способности к решительным шагам (например, направление военного контингента в Балтию, расширение присутствия в Польше и Румынии), действенный поиск адекватных ответов на новые типы угроз (включая кибератаки и информационные провокации). В лице России альянс (очевидно, впервые со времени развала СССР) получил противника: настоящего, ощутимого и географически локализованного", - отмечает Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, сегодня ни у кого в НАТО нет иллюзий по поводу событий в Украине.

Климпуш-Цинцадзе также подчеркнула, что для Украины интеграция в НАТО - это способ создания современной боеспособной армии.

Напомним, ранее начальник генштаба РФ Валерий Герасимов назвал главной угрозой для безопасности России усиление присутствия НАТО вблизи российских границ.