Власти Чехии разрешили передачу Украине останков Александра Олеся

В ближайшее время останки писателя доставят на родину

Власти Чехии разрешили передачу Украине эксгумированных останков украинского писателя Александра Олеся. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на странице в Twitter.

"Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков А. Олеся. Готовим перевозку в Украине уже в ближайшее время", - написал он.

Напомним, 3 января 2017 года стало известно, что в могиле Александра Олеся в Праге собираются похоронить другого человека, в связи с чем останки писателя и его жены были эксгумированы. В МИД Украины заявили, что принимают меры для перезахоронения останков Олеся и его супруги.

Позже президент Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству обеспечить перевозку останков писателя в Украину, на что дали согласие его потомки.

Александр Олесь (настоящее имя - Александр Кандыба) - украинский писатель, поэт, драматург. Отец поэта и политического деятеля Олега Ольжича. Умер Олесь 22 июля 1944 года в 65-летнем возрасте в эмиграции - в оккупированной нацистами Праге. Месяцем ранее его сын погиб в немецком концлагере Заксенхаузен.