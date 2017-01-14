Трое морских пехотинцев под Мариуполем погибли, подорвавшись на мине 8 января

Причиной гибели, пропавших 8 января под Мариуполем трех военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, стал подрыв на мине. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, передает 112.ua.
Экспертиза также подтвердила, что тела принадлежат трем пропавшим морпехам: младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину.
Напомним, в штабе АТО сообщали, что 8 января в Донбассе пропали трое военнослужащих ВСУ, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.
12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения на Донетчине, погибли, их тела находятся у боевиков.
13 января боевики вернули тела бойцов Украине.