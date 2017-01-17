Гройсман анонсировал небольшой рост зарплат госслужащих

В этом году зарплаты государственных служащих несколько возрастут. Об этом сегодня, 17 января, в ходе визита в Чернигов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает РБК-Украина.

"И соответствующим образом небольшой рост тоже запланирован – как в 2016 году это было, так это предусмотрено и в 2017 году. Но это небольшой рост", – сказал Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кабмине озвучили зарплаты Гройсмана и министров

Он напомнил, что повышение зарплат регламентируется законом "О госслужбе", принятом в прошлом году.