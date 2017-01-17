Гайгисиз Гелдиев закончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности «Международная экономика». Имеет значительный опыт работы в сфере телевидения. Из последних проектов – производство телевизионной программы «Стосується кожного» на телеканале «Интер» (2014-2015 гг.) и программы журналистских расследований «Народна прокуратура» на телеканале «112 Украина» (2014-2016 гг.). С марта 2016 года Гайгисиз Гелдиев также занимал должность продюсера вечернего прайма на телеканале «112 Украина». Гайгисиз Гелдиев реализовал ряд телевизионных проектов за рубежом. В частности, был руководителем проекта по созданию телестудии «112 Европа» в Брюсселе.

«Телеканал ZIK – очень амбициозный телевизионный проект, который имеет ряд очевидных конкурентных преимуществ. Главное – это программы собственного производства: журналистские расследования, публицистические программы, документальные фильмы. Мне всегда импонировал интеллигентный редакторский стиль канала, отсутствие эпатажа и навязчивости, а также высокий профессиональный уровень ведущих и редакционного коллектива в целом. Надеюсь, что вместе мы продолжим развитие телеканала и сможем укрепить его позиции как настоящего влиятельного представителя четвертой власти – для более эффективных ответов тем вызовам, перед которыми стоит украинское общество сегодня», – отметил Гайгисиз Гелдиев.

В свою очередь исполняющий обязанности генерального продюсера медиахолдинга ZIK Даниил Никуленко возвращается на должность шеф-редактора телеканала.

Генеральный директор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич возлагает немалые надежды на усиление топ-менеджмента канала: «2017-й год должен стать определяющим для окончательного становления ZIKа как телеканала резонансных журналистских расследований с мощным информационно-аналитическим блоком. Сфера телеиндустрии развивается очень стремительно, поэтому время мотивирует нас к максимальной мобилизации как в творческом, так и в техническом плане. Поэтому открытие современной мультимедийной студии в «Октябрьском дворце» и появление контента телеканала ZIK в эфире национальной цифровой телесети Т2, что стало главным достижением прошлого года, только побуждают нас к новым вызовам. Искренне рад, что преодолевать эти вызовы после прихода Гайгисиза Гелдиева мы будем в еще более профессиональной среде».

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. Сегодня его вещание охватывает 100% территории Украины. В общем ZIK транслируют более 150 операторов кабельного телевидения. Также ZIK можно постоянно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидение IPTV и ОТТ. Трансляция канала происходит через спутник ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Кроме того, контент канала ZIK выходит в эфире национальной цифровой телесети Т2. Проекты телеканала выходят из студий ZIK-Львов и ZIK-Киев. В конце 2016 состоялась официальная презентация новой центральной студии ZIKа в столичном Международном центре культуры и искусств «Октябрьский дворец».