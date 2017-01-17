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Главная » Страна » Луценко: ООН предоставила фотокопию заявления Януковича с просьбой к РФ ввести войска в Украину
Луценко: ООН предоставила фотокопию заявления Януковича с просьбой к РФ ввести войска в Украину
Виктор Янукович / Фото: Reuters

Луценко: ООН предоставила фотокопию заявления Януковича с просьбой к РФ ввести войска в Украину

Доказательств госизмены беглого экс-президента с каждым днем становится все больше

17.01.17 396
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Секретариат Организации объединенных наций предоставил Главной военной прокуратуре Украины фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Последние дни защита беглого Януковича плодит псевдосенсации. Причина проста - процесс над Януковичем все ближе, а доказательств его госизмены все больше. Так, Главная военная прокуратура получила через постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина! Все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ", - написал генпрокурор.

Напомним, 28 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. Как отметил глава ГПУ, ввиду того, что Янукович находится за пределами Украины, не прибывает на вызовы следствия и скрывается от органов следствия, содержание подозрения объявляется в устном порядке.

15 декабря Луценко заявил, что Печерский суд разрешил задержать Януковича и доставить его в суд.

 

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