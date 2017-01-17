НАТО – единственный эффективный механизм безопасности в мире, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что НАТО остается единственным эффективным механизмом безопасности в мире. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает пресс-служба главы государства.

"Когда Россия аннексировала Крым и начала агрессию на востоке моей страны, Россия полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совете безопасности ООН. И НАТО остался единственным эффективным механизмом безопасности в мире", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что Альянс важен не только для стран-членов, но и для глобальной безопасности.

Напомним, в интервью Bloomberg президент Украины Петр Порошенко также выразил уверенность, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет поддерживать Украину.